Лубочников Пётр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубочников Пётр Никитич

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.11.1925

Дата смерти

25.07.1993

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925

Отец: Лубочников Никита Кириллович

Мать: Лубочникова София Семёновна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лубочникова Агриппина Григорьевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
31.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лубочникова Агриппина Григорьевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
19.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лубочникова Агриппина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.07.1993
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Причина смерти: Несчастный случай | Сбила машина
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