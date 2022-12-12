Лубочников Пётр Никитич
Место рождения
Дата рождения25.11.1925
Дата смерти25.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925
Рождение ребёнка
01.01.1949
Рождение ребёнка
31.05.1950
Рождение ребёнка
19.04.1952
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.07.1993
Причина смерти: Несчастный случай | Сбила машина