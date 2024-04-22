Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения30.06.1812 ст.
Дата смерти10.08.1812 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
30.06.1812 ст.
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ульяна Иванова
Запись №73 Рузской округи, вотчины господина князя Черкаского, сельца Таболова у крестьянина Ивана Григорьева родилась дочь Марфа.
Крещение
30.06.1812 ст.
Воскресенский собор, г. Руза
Молитвовал Протоиерей Иоанн Иванов. Крещена того ж числа. Восприемниками были того ж сельца крестьянин Степан Симеонов и того ж сельца крестьянская Ивана Иванова жена Праскева Егорова. Оное крещение... Показать все
Смерть
10.08.1812 ст.
Похороны
10.08.1812 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза