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Марфа Иванова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

30.06.1812 ст.

Дата смерти

10.08.1812 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1812 ст.

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ульяна Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №73 Рузской округи, вотчины господина князя Черкаского, сельца Таболова у крестьянина Ивана Григорьева родилась дочь Марфа.
Крещение
30.06.1812 ст.
Воскресенский собор, г. Руза
Молитвовал Протоиерей Иоанн Иванов. Крещена того ж числа. Восприемниками были того ж сельца крестьянин Степан Симеонов и того ж сельца крестьянская Ивана Иванова жена Праскева Егорова. Оное крещение... Показать все
Смерть
10.08.1812 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Похороны
10.08.1812 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза
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