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Вахин Дмитрий Демидович

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Место рождения

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вахин Демид

Мать: не указана

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.07.1902

Дочь: Вахина Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Вахина Ксения Лукьяновна

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.12.1904

Сын: Вахин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Вахина Ксения Лукьяновна

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1907

Дочь: Вахина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Вахина Ксения Лукьяновна

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.01.1910

Дочь: Вахина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Вахина Ксения Лукьяновна

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.03.1911

Сын: Вахин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Вахина Ксения Лукьяновна

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.03.1914

Дочь: Вахина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Вахина Ксения Лукьяновна

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахина Ксения Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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