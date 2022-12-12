Вахин Дмитрий Демидович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вахин Демид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1902
Дочь: Вахина Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Вахина Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
07.12.1904
Сын: Вахин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Вахина Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
28.08.1907
Рождение ребёнка
17.01.1910
Рождение ребёнка
12.03.1911
Мать ребёнка: Вахина Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
28.03.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вахина Ксения Лукьяновна
Смерть
Неизвестно