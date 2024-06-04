Утробин Данило (Данилко) Иванов
Место рождениядер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиПосле 1690
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Утробин Иван (Ивашко Мл) (Ивашко, Мл) Ларионов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Утробин Еремей (Еремка) Данилов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1690