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Утробин Данило (Данилко) Иванов

Место рождения

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

После 1690

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Утробин Иван (Ивашко Мл) (Ивашко, Мл) Ларионов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Утробин Еремей (Еремка) Данилов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1690

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