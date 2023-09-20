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Корноухов Иван Яковлевич

Место рождения

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

01.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Корноухов Яков Ильич

Мать: Корноухова Татьяна Леонтьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1864

Жена: Корноухова (дев.Балахнина) Ксения Артемьевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Корноухов Степан Иванович

Мать ребёнка: Корноухова (дев.Балахнина) Ксения Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Корноухов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Корноухова (дев.Балахнина) Ксения Артемьевна

Смерть
01.03.1903

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