Бояркин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояркин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Теречева Мария Степановна

Мать ребёнка: Бояркина Марфа

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Бояркин Павел Степанович

Мать ребёнка: Бояркина Марфа

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояркин Захар Степанович

Мать ребёнка: Бояркина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояркина Марфа

Смерть
Неизвестно
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