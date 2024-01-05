Бояркин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Теречева Мария Степановна
Мать ребёнка: Бояркина Марфа
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Бояркина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бояркина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бояркина Марфа
Смерть
Неизвестно