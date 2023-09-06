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Кливец Феодосий Феодорович

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

18.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кливец Феодор (Феодосий)

Мать: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кливец Ефвимия Макаровна

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
?.10.1879

Сын: Кливец Илья Феодосьевич

Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кливец Василий Феодосьевич

Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кливец Андрей Феодосьевич

Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
05.05.1886

Сын: Кливец Андриан Феодосьевич

Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-M253?cc=3753994
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кливец Лукия Феодосьевна

Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
25.04.1889

Дочь: Кливец Елисавета Феодосьевна

Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JQ-X?i=89&cc=3753994&cat=1803177
Рождение ребёнка
05.08.1890

Сын: Кливец Дометий (Деомид) Феодосьевич

Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JM-4?cc=3753994&cat=1803177
Рождение ребёнка
26.04.1895

Дочь: Кливец Александра Феодосьевна

Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19V8-5?i=295&cc=3753994&cat=1803177
Смерть
18.04.1910
Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29ZW-7?i=669&cc=3753994&cat=1803177&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6617-88BL

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