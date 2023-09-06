Кливец Феодосий Феодорович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти18.04.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Кливец Феодор (Феодосий)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кливец Ефвимия Макаровна
Рождение ребёнка
?.10.1879
Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кливец Василий Феодосьевич
Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кливец Андрей Феодосьевич
Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна
Рождение ребёнка
05.05.1886
Сын: Кливец Андриан Феодосьевич
Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-M253?cc=3753994
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кливец Лукия Феодосьевна
Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна
Рождение ребёнка
25.04.1889
Дочь: Кливец Елисавета Феодосьевна
Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JQ-X?i=89&cc=3753994&cat=1803177
Рождение ребёнка
05.08.1890
Сын: Кливец Дометий (Деомид) Феодосьевич
Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JM-4?cc=3753994&cat=1803177
Рождение ребёнка
26.04.1895
Дочь: Кливец Александра Феодосьевна
Мать ребёнка: Кливец Ефвимия Макаровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19V8-5?i=295&cc=3753994&cat=1803177
Смерть
18.04.1910
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29ZW-7?i=669&cc=3753994&cat=1803177&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6617-88BL