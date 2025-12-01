Дмитрий Варфоломеев До 1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитрий Варфоломеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился До 1836 ст.

умер Неизвестно

Супруги
Евдокия ЕвдокимоваДо 1836 ст. г.р.
Дети
Демьян Дмитриев01.07.1856 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1855 ст.

Жена: Евдокия Евдокимова

Рождение ребёнка
01.07.1856 ст.

Сын: Демьян Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова

Тепловка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

сц. Тепловка. пом. Соболев. крест. безфамильные.

Смерть
Неизвестно

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