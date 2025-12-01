Дмитрий Варфоломеев
мужской, родился До 1836 ст.
умер Неизвестно
Супруги
Евдокия ЕвдокимоваДо 1836 ст. г.р.
Дети
Демьян Дмитриев01.07.1856 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1855 ст.
Жена: Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
01.07.1856 ст.
Сын: Демьян Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова
Тепловка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно