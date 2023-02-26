Григорий Тимофеев
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Дата рожденияДо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Бракосочетание
08.10.1786
Жена: Агафия Евдокимова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
06.11.1795
Дочь: Афимия (Ефимия) Григорьева
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1798
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Смерть
Неизвестно