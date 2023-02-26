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Григорий Тимофеев

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия

Дата рождения

До 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1768 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Бракосочетание
08.10.1786

Жена: Агафия Евдокимова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
06.11.1795

Дочь: Афимия (Ефимия) Григорьева

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1798

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Смерть
Неизвестно
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