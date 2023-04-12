Тураев Гавриил Григорьев
Место рожденияСамарская, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тураев Григорий Константинов
Мать: Матрона Иванова
Самарская, Российская империя
Бракосочетание
29.?.1910
Жена: Анастасия Николаева
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно