Тураев Гавриил Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТураев Гавриил Григорьев

Тураев Гавриил Григорьев

Место рождения

Самарская, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тураев Григорий Константинов

Мать: Матрона Иванова

Самарская, Российская империя
Бракосочетание
29.?.1910

Жена: Анастасия Николаева

Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close