Андриян Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиМежду 1864 и 1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Афанасий Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Смерть
Между 1864 и 1903
Рождение ребёнка
03.01.1879
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
09.06.1881
Сын: Тихон Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1883
Сын: Леонтий Илларион Андриянович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна