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Андриян Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Между 1864 и 1903

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Афанасий Леонтьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Смерть
Между 1864 и 1903
Рождение ребёнка
03.01.1879

Сын: Иван-Иоанн Андриянович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1881

Сын: Тихон Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.10.1883

Сын: Леонтий Илларион Андриянович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика

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