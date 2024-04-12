Делиев Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Делиев Георгий Саввич
Мать: ?
Военная служба
?.09.1941
Последнее место службы в/ч 51107 Военно-пересыльный пункт 172 азсп Прибыл в часть 23.07.1944 Воинская часть в/ч 51107 Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 8463 Номер описи ист. информа... Показать все
Смерть
?.12.1943
Пропал без вести на ВОВ