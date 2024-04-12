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Делиев Николай Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Делиев Георгий Саввич

Мать: ?

Военная служба
?.09.1941
Последнее место службы в/ч 51107 Военно-пересыльный пункт 172 азсп Прибыл в часть 23.07.1944 Воинская часть в/ч 51107 Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 8463 Номер описи ист. информа... Показать все
Смерть
?.12.1943
Пропал без вести на ВОВ
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