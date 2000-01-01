Кравченко Влас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кравченко Моисей Власович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кравченко Савелий Власович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно