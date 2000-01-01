Кравченко Влас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Влас

Кравченко Влас

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кравченко Моисей Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кравченко Федор Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кравченко Савелий Власович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close