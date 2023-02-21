Климов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Климова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Нина Павловна
Мать ребёнка: Климова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Егор Павлович
Мать ребёнка: Климова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Иван Павлович
Мать ребёнка: Климова Анастасия
Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно