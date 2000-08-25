(Терешкович) Ольга Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1929
Дата смерти25.08.2000
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929
Отец: Терешкович Дмитрий Власович
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Малышев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Малышев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Алексей
Смерть
25.08.2000