(Терешкович) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Терешкович) Ольга Дмитриевна

(Терешкович) Ольга Дмитриевна

Место рождения

Уголец, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

01.01.1929

Дата смерти

25.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929

Отец: Терешкович Дмитрий Власович

Мать: Мария

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Малышев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Малышев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Алексей

Смерть
25.08.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.