Гаврикова Марья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Гавриков Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Гавриков Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавриков Иван Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно