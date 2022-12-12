Стародумов Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародумов Александр Анатольевич

Стародумов Александр Анатольевич

avatar

Место рождения

Кукмары, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1969

Отец: Стародумов Анатолий Васильевич

Мать: Стародумова Любовь Аркадьевна

Кукмары, Немский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С 1986 по 17.04.2022
Рождение ребёнка
17.06.1993

Сын: Стародумов Владислав Александрович

Мать ребёнка: Стародумова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стародумова Галина Николаевна

Октябрьский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close