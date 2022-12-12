Стародумов Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1969
Военная служба
С 1986 по 17.04.2022
Рождение ребёнка
17.06.1993
Сын: Стародумов Владислав Александрович
Мать ребёнка: Стародумова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стародумова Галина Николаевна
Октябрьский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область