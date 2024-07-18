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Федосия-Феодосия Спиридоновна

Место рождения

Байсубаково, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1849 и 1850

Дата смерти

07.01.1918

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1849 и 1850

Отец: Спиридон Ефимович

Мать: не указана

Байсубаково, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
05.07.1871

Муж: Илья Филиппович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.11.1874

Сын: Лазарь Ильич

Отец ребёнка: Илья Филиппович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.11.1876

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Филиппович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1878

Сын: Михаил Ильич

Отец ребёнка: Илья Филиппович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1880

Сын: Захарий-Захар Ильич

Отец ребёнка: Илья Филиппович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
04.04.1883

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Илья Филиппович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1885

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Филиппович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
07.01.1918

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