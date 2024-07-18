Федосия-Феодосия Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1849 и 1850
Дата смерти07.01.1918
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1849 и 1850
Отец: Спиридон Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1871
Муж: Илья Филиппович
Рождение ребёнка
01.11.1874
Сын: Лазарь Ильич
Отец ребёнка: Илья Филиппович
Рождение ребёнка
16.11.1876
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Филиппович
Рождение ребёнка
02.11.1878
Сын: Михаил Ильич
Отец ребёнка: Илья Филиппович
Рождение ребёнка
26.01.1880
Сын: Захарий-Захар Ильич
Отец ребёнка: Илья Филиппович
Рождение ребёнка
04.04.1883
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Илья Филиппович
Рождение ребёнка
01.12.1885
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Филиппович
Смерть
07.01.1918