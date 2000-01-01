Эрк (Erck) Винценц (Vincentius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрк (Erck) Винценц (Vincentius)

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Место рождения

Винценбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1704

Дата смерти

01.05.1774

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Винценбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
17.01.1725

Жена: Функ Аполлония

Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.01.1730

Дочь: Эрк Мария Ева

Мать ребёнка: Функ Аполлония

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
01.05.1774
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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