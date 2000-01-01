Эрк (Erck) Винценц (Vincentius)
Место рожденияВинценбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1704
Дата смерти01.05.1774
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Винценбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
17.01.1725
Жена: Функ Аполлония
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.01.1730
Дочь: Эрк Мария Ева
Мать ребёнка: Функ Аполлония
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
01.05.1774
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция