Флёра Флера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Альмухаметов Ильгиз Динмухаметов
Отец ребёнка: Альмухаметов Динмахамет Альмухаметов
Рождение ребёнка
1961
Сын: Ильдар
Отец ребёнка: Альмухаметов Динмахамет Альмухаметов
Смерть
1994