Флёра Флера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флёра Флера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альмухаметов Динмахамет Альмухаметов

Рождение ребёнка
1960

Сын: Альмухаметов Ильгиз Динмухаметов

Отец ребёнка: Альмухаметов Динмахамет Альмухаметов

Рождение ребёнка
1961

Сын: Ильдар

Отец ребёнка: Альмухаметов Динмахамет Альмухаметов

Смерть
1994

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