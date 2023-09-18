Попов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1899
Дочь: Попова Александра Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно