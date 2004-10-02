Сергеев Вячеслав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Вячеслав Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2004

Отец: не указан

Мать: Хомутова Евгения Николаевна

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