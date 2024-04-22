Герасимов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Александр Александрович

Герасимов Александр Александрович

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

22.09.1920

Дата смерти

17.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1920

Отец: Герасимов Александр Езекеевич (Иезекилевич)

Мать: Герасимова Павла Стефанова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Военная служба
?.10.1939
призван в армию. Командир стрелкового взвода 133 гвардейского стрелкового полка 44 гвардейской стрелковой дивизии.
Смерть
17.07.1943
Место захоронения - Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, д. Каменка, севернее, 1 км, роща, братская могила
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close