Герасимов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения22.09.1920
Дата смерти17.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1920
Военная служба
?.10.1939
призван в армию. Командир стрелкового взвода 133 гвардейского стрелкового полка 44 гвардейской стрелковой дивизии.
Смерть
17.07.1943
Место захоронения - Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, д. Каменка, севернее, 1 км, роща, братская могила