Яманов Феропонт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яманов Феропонт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Тамара Феропонтовна

Мать ребёнка: Яманова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яманов Вячеслав Ферапонтович

Мать ребёнка: Яманова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яманов Геннадий Ферапонтович

Мать ребёнка: Яманова Мария Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яманова Мария Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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