Яманов Феропонт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Тамара Феропонтовна
Мать ребёнка: Яманова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яманов Вячеслав Ферапонтович
Мать ребёнка: Яманова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яманов Геннадий Ферапонтович
Мать ребёнка: Яманова Мария Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яманова Мария Иосифовна
Смерть
Неизвестно