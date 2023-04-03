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Ланцман Абрам Лейбов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ланцман Лейба Иоселев

Мать: Ланцман Хая

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Винберг Сара-Блюма Абрамовна

Мать ребёнка: Ланцман Броха

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович

Мать ребёнка: Ланцман Броха

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Нехама Абрамовна

Мать ребёнка: Ланцман Броха

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланцман Броха

Место жительства
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно
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