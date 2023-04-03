Ланцман Абрам Лейбов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Ланцман Лейба Иоселев
Мать: Ланцман Хая
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Винберг Сара-Блюма Абрамовна
Мать ребёнка: Ланцман Броха
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович
Мать ребёнка: Ланцман Броха
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Нехама Абрамовна
Мать ребёнка: Ланцман Броха
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ланцман Броха
Место жительства
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно