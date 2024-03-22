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Ингерман Пётр Владимирович

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Место рождения

Вырыпаевка, Симбирский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Вырыпаевка, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Призыв на военную службу
1919
Призван на военную службу добровольцем в 1919 году. Принимал участие в Гражданской войне в составе Белой армии
Место жительства
1922
Манчжурия, Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ингерман Анна Ивановна

Образование
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Окончил гимназию в городе Пензе
Образование
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Естественное отделение физико-математического факультета императорского университета в городе Харькове
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Сельскохозяйственную академию в городе Москве
Работа или профессия
Неизвестно
Место службы – ст. Яблоня, заведующим пчеловодческим хозяйством.
Смерть
Неизвестно
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