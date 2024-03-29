Василиса (Васса) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса (Васса)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1777 и 1782

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1794 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1814 г.р.

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МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1777 и 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1792 и 1794

Муж: Яков Степанович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Степанович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Арсений Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Степанович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Степанович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Степанович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Степанович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Степанович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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