Василиса (Васса)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1777 и 1782
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1777 и 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1792 и 1794
Муж: Яков Степанович
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Степанович
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Арсений Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Степанович
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Степанович
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Степанович
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Степанович
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Степанович
Смерть
После 1825