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Ахвердов Степан Исаевич
Ахвердов Степан Исаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Дата смерти
1815
Пол
Мужской
Отец
Ахвердов Исай Васильевич
1718 г.р.
Мать
Ахвердова (Чолокошвили) Анна Герасимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Ахвердов Исай Васильевич
Мать:
Ахвердова Анна Герасимовна
Смерть
1815
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