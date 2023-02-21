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Ахвердов Степан Исаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Ахвердов Исай Васильевич

Мать: Ахвердова Анна Герасимовна

Смерть
1815
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