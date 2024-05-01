Дьяконова Дария Ивановна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дьяконова Дария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяконов Панкратий Козьмич

Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.

Сын: Дьяконов Евграф Панкратьевич

Отец ребёнка: Дьяконов Панкратий Козьмич

Рождение ребёнка
01.12.1881 ст.

Дочь: (Дьяконова) Анна Панкратьевна

Отец ребёнка: Дьяконов Панкратий Козьмич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Дьяконова) ? Панкратьевна

Отец ребёнка: Дьяконов Панкратий Козьмич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Дьяконов ? Панкратьевич

Отец ребёнка: Дьяконов Панкратий Козьмич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Дьяконова) ? Панкратьевна

Отец ребёнка: Дьяконов Панкратий Козьмич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Дьяконова) ? Панкратьевна

Отец ребёнка: Дьяконов Панкратий Козьмич

Смерть
После 1897

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