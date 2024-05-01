Дьяконова Дария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.
Сын: Дьяконов Евграф Панкратьевич
Отец ребёнка: Дьяконов Панкратий Козьмич
Рождение ребёнка
01.12.1881 ст.
Дочь: (Дьяконова) Анна Панкратьевна
Отец ребёнка: Дьяконов Панкратий Козьмич
Рождение ребёнка
1883
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Дьяконов Панкратий Козьмич
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
1896
Смерть
После 1897