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Заботина (Заботина) Алла

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Место рождения

Саратов, Россия

Дата рождения

25.07.1932

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1932

Отец: Заботин Павел

Мать: Красичкова Клавдия

Саратов, Россия
Бракосочетание
30.04.1965

Муж: Великанов Иван

Алма-Ата
Рождение ребёнка
08.05.1966

Сын: Великанов Дмитрий

Отец ребёнка: Великанов Иван

Алма-Ата
Рождение ребёнка
20.08.1971

Сын: Великанов Павел

Отец ребёнка: Великанов Иван

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