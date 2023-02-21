Заботина (Заботина) Алла
Место рожденияСаратов, Россия
Дата рождения25.07.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1932
Отец: Заботин Павел
Мать: Красичкова Клавдия
Саратов, Россия
Бракосочетание
30.04.1965
Муж: Великанов Иван
Алма-Ата
Рождение ребёнка
08.05.1966
Сын: Великанов Дмитрий
Отец ребёнка: Великанов Иван
Алма-Ата
Рождение ребёнка
20.08.1971
Сын: Великанов Павел
Отец ребёнка: Великанов Иван