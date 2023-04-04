Уткина Татьяна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Уткин Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Уткин Яков Егоров
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета Яковлева
Отец ребёнка: Уткин Яков Егоров
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Уткин Яков Егоров
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Настасья Яковлева
Отец ребёнка: Уткин Яков Егоров
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Уткин Яков Егоров
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Яков Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно