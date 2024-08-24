Хотимская (Вайханская) Серафима (Сара) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хотимская (Вайханская) Серафима (Сара)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Войханский Соломон Шломович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хотимский Миней

Рождение ребёнка
1896

Сын: Хотимский Михаил Менделевич

Отец ребёнка: Хотимский Миней

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Хотимская Раиса Менделевна

Отец ребёнка: Хотимский Миней

Рождение ребёнка
1905

Сын: Хотимский Леонтий Менделевич

Отец ребёнка: Хотимский Миней

Смерть
1946
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

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