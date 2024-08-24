Хотимская (Вайханская) Серафима (Сара)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Войханский Соломон Шломович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хотимский Миней
Рождение ребёнка
1896
Сын: Хотимский Михаил Менделевич
Отец ребёнка: Хотимский Миней
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Хотимская Раиса Менделевна
Отец ребёнка: Хотимский Миней
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хотимский Леонтий Менделевич
Отец ребёнка: Хотимский Миней
Смерть
1946
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика