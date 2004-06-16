Кириллов Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1936
Дата смерти16.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1936
Отец: Кириллов Виктор
Мать: Ионова Нина
Рождение ребёнка
23.04.1962
Сын: Кириллов Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Паршикова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
22.06.1969
Дочь: Кириллова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Паршикова Валентина Алексеевна
Смерть
16.06.2004