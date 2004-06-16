Кириллов Михаил Викторович 03.02.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллов Михаил Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1936

Дата смерти

16.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1936

Отец: Кириллов Виктор

Мать: Ионова Нина

Рождение ребёнка
23.04.1962

Сын: Кириллов Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Паршикова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
22.06.1969

Дочь: Кириллова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Паршикова Валентина Алексеевна

Смерть
16.06.2004

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