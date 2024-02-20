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(Корсун) Анна Лукьяновна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: Корсун Лукьян Леонтьевич

Мать: Корсун Домния Ефремовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 69 /, м/к-1919г../ зап.№ 3 /
Крещение
02.01.1919
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1919г./ зап.№ 3 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 69 /. | Восприемники: Граждане сл.Кривая Лука : Ефим Лукьянов и Леонтия Прохорова жена Татьяна Констаетиновна
Смерть
Неизвестно
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