Баптиданова (Баптиданова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баптиданова (Баптиданова) Юлия

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.09.1933

Дата смерти

?.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1933

Отец: Силин Павел

Мать: Зинаида Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.06.1961

Сын: Баптиданов Сергей

Отец ребёнка: Баптиданов Виталий

Рождение ребёнка
05.10.1965

Сын: Баптиданов Кирилл

Отец ребёнка: Баптиданов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баптиданов Виталий

Смерть
?.03.2021
Москва, город федерального значения Москва
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