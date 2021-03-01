Баптиданова (Баптиданова) Юлия
Место рождения
Дата рождения27.09.1933
Дата смерти?.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1933
Отец: Силин Павел
Мать: Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1961
Сын: Баптиданов Сергей
Отец ребёнка: Баптиданов Виталий
Рождение ребёнка
05.10.1965
Сын: Баптиданов Кирилл
Отец ребёнка: Баптиданов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баптиданов Виталий
Смерть
?.03.2021