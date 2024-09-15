Демьянов Моментий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянов Моментий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демьянов Липатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Демьянов) Килина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Демьянов) Килина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Демьянов) Килина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Демьянов) Килина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева (Демьянова) Екатерина

Мать ребёнка: (Демьянов) Килина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Демьянов) Килина

Рождение ребёнка
1915

Сын: Демьянов Спиридон

Мать ребёнка: (Демьянов) Килина

Смерть
Неизвестно

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