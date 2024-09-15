Демьянов Моментий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демьянов Липатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева (Демьянова) Екатерина
Мать ребёнка: (Демьянов) Килина
Рождение ребёнка
1915
Сын: Демьянов Спиридон
Мать ребёнка: (Демьянов) Килина
Смерть
Неизвестно