Чудина —
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1946
Дочь: Чудина Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Чудин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Чудин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудин Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Чудин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чудин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чудин Дмитрий
Смерть
Неизвестно