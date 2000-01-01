Чудина — — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудина —

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1946

Дочь: Чудина Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Чудин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Чудин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудин Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Чудин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Чудин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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