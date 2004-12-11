Красавин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1912

Сын: Красавин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Красавина Елизавета Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красавина Елизавета Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красавина Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Красавина Елизавета Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красавин Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Красавина Елизавета Осиповна

Смерть
Неизвестно
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