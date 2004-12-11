Красавин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1912
Сын: Красавин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Красавина Елизавета Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красавина Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Красавина Елизавета Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красавин Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Красавина Елизавета Осиповна
Смерть
Неизвестно