Повалишин АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Повалишин АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1781

умер Неизвестно

Отец
Повалишин ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ1758 г.р.
Мать
(Чаплыгина) ПРАСКОВЬЯ НИКИФОРОВНАОколо 1760 г.р.
Дети
Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ25.10.1816 г.р.
Повалишин МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ28.07.1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Повалишин ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: (Чаплыгина) ПРАСКОВЬЯ НИКИФОРОВНА

Рождение ребёнка
25.10.1816

Сын: Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1823

Сын: Повалишин МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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