Повалишин АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
мужской, родился 1781
умер Неизвестно
ОтецПовалишин ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ1758 г.р.
Мать(Чаплыгина) ПРАСКОВЬЯ НИКИФОРОВНАОколо 1760 г.р.
Дети
Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ25.10.1816 г.р.
Повалишин МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ28.07.1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
25.10.1816
Сын: Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1823
Сын: Повалишин МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно