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Крылов Степан (Стефан) Максимович

Место рождения

Тофаново, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тофаново, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова (Майорова) Мария Макаровна

Рождение ребёнка
04.02.114

Сын: Крылов Николай Степанович

Мать ребёнка: Крылова (Майорова) Мария Макаровна

Тофаново, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.09.1910 ст.

Дочь: (Крылова) Таисья Степановна

Мать ребёнка: Крылова (Майорова) Мария Макаровна

Тофаново, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.03.1912 ст.

Сын: Крылов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Крылова (Майорова) Мария Макаровна

Тофаново, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Крылов Павел Степанович

Мать ребёнка: Крылова (Майорова) Мария Макаровна

Тофаново, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.09.1916 ст.

Дочь: (Крылова) Таисья Степановна

Мать ребёнка: Крылова (Майорова) Мария Макаровна

Тофаново, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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