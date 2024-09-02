Крылов Степан (Стефан) Максимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.114
Сын: Крылов Николай Степанович
Мать ребёнка: Крылова (Майорова) Мария Макаровна
Рождение ребёнка
28.09.1910 ст.
Дочь: (Крылова) Таисья Степановна
Мать ребёнка: Крылова (Майорова) Мария Макаровна
Рождение ребёнка
20.03.1912 ст.
Мать ребёнка: Крылова (Майорова) Мария Макаровна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Крылова (Майорова) Мария Макаровна
Рождение ребёнка
21.09.1916 ст.
Дочь: (Крылова) Таисья Степановна
Мать ребёнка: Крылова (Майорова) Мария Макаровна
Смерть
Неизвестно