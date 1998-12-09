Тарасова (Шмелева) Антонина Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1933
Дата смерти09.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1933
Рождение ребёнка
19.06.1955
Дочь: Тарасова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Тарасов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1957
Дочь: Клименко Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Тарасов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1959
Дочь: Тарасова Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Тарасов Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1998