Тарасова (Шмелева) Антонина Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Шмелева) Антонина Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1933

Дата смерти

09.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1933

Отец: Шмелев Михаил Прокофьевич

Мать: Шмелева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
19.06.1955

Дочь: Тарасова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Тарасов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1957

Дочь: Клименко Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Тарасов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1959

Дочь: Тарасова Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Тарасов Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Анатолий Иванович

Смерть
09.12.1998
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