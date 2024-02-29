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Карина (Мишина) Елена Валентиновна
Карина (Мишина) Елена Валентиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.1969
Пол
Женский
Отец
Мишин Валентин Трофимович
1945 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1969
Отец:
Мишин Валентин Трофимович
Мать: не указана
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