Горбунова (Годунова) Лидия Егорьевна
Место рождения
Дата рождения22.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1894
Рождение ребёнка
1922
Сын: Горбунов Александр Федорович
Отец ребёнка: Горбунов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Горбунов Александр Федорович
Рождение ребёнка
16.10.1938
Сын: Горбунов Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Горбунов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Горбунов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Горбунов Федор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно