Горбунова (Годунова) Лидия Егорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Годунова) Лидия Егорьевна

Место рождения

Гореславка, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1894

Отец: Годунов Егор Дионисиевич

Мать: Годунова Клавдия Васильевна

Гореславка, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Горбунов Александр Федорович

Отец ребёнка: Горбунов Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Горбунов Александр Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.10.1938

Сын: Горбунов Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Горбунов Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Горбунов Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Горбунов Федор Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Федор Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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