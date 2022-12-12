Канивец (Новикова) Елена Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1973
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1973
Рождение ребёнка
01.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канивец Василий Григорьевич
Бракосочетание
08.07.1995
Венчание 03.09.1995 Развод
Рождение ребёнка
30.08.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канивец Василий Григорьевич