Канивец (Новикова) Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канивец (Новикова) Елена Евгеньевна

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Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

13.06.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

1953 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1973

Отец: Новиков Евгений Филиппович

Мать: Новикова Валентина Васильевна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канивец Василий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.07.1995

Муж: Канивец Василий Григорьевич

Венчание 03.09.1995 Развод
Рождение ребёнка
30.08.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канивец Василий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
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