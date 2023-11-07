Довыденко Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довыденко Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1983

Дочь: Бадрина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Бадрин Андрей Канстантинович

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Бадрина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Бадрин Андрей Канстантинович

Рождение ребёнка
1988

Сын: Бадрин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Бадрин Андрей Канстантинович

Рождение ребёнка
1990

Сын: Бадрин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Бадрин Андрей Канстантинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадрин Андрей Канстантинович

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