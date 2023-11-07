Довыденко Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1983
Дочь: Бадрина Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Бадрин Андрей Канстантинович
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Бадрина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Бадрин Андрей Канстантинович
Рождение ребёнка
1988
Отец ребёнка: Бадрин Андрей Канстантинович
Рождение ребёнка
1990
Сын: Бадрин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Бадрин Андрей Канстантинович
Бракосочетание
Неизвестно