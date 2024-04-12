Устюжанин Василий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Устюжанин Михайло Елисеев
РС1811
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Устюжанина Вера Васильева
Мать ребёнка: Устюжанина Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Устюжанина Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Устюжанин Гервасий Васильев
Мать ребёнка: Устюжанина Акилина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно