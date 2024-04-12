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Устюжанин Василий Михайлов

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Устюжанин Михайло Елисеев

Мать: не указана

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
РС1811
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Устюжанина Вера Васильева

Мать ребёнка: Устюжанина Акилина Гаврилова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Устюжанин Лев Васильев

Мать ребёнка: Устюжанина Акилина Гаврилова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Устюжанин Гервасий Васильев

Мать ребёнка: Устюжанина Акилина Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюжанина Акилина Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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