Самарин Михаил Иванович 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Самарин Михаил Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1862

умер Неизвестно

Супруги
Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна09.07.1867 г.р.
Дети
(Самарина) Анна Михайловна1886 г.р.
(Самарина) Клавдия Михайловна1887 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Самарина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Самарина) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Самарин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Самарина) Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Самарин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Самарина) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Самарин Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Самарина) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.