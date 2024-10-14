Самарин Михаил Иванович
мужской, родился 1862
умер Неизвестно
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Самарина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна
Дочь: (Самарина) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна
Сын: Самарин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна
Дочь: (Самарина) Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна
Дочь: (Самарина) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна
Сын: Самарин Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна
Дочь: (Самарина) Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Самарина (Калинина) Серафима Алексеевна