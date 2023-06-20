Коврижный Аввакум Емельянович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Дата рождения01.12.1860
Дата смерти30.01.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1860
Отец: Коврижных Емельян Северьянович
Мать: Евдокия Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
24.01.1887
Дочь: Ксения Аввакумовна
Мать ребёнка: Коврижных Макриния Федотовна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
29.04.1888
Дочь: Мавра Аввакумовна
Мать ребёнка: Коврижных Макриния Федотовна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
1892
Сын: Коврижных Леонтий Аввакумович
Мать ребёнка: Коврижных Макриния Федотовна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
23.01.1895
Сын: Коврижный Ксенофонт Аббакумович
Мать ребёнка: Коврижных Васса Тимофеевна
Вятская губерния, Котельнический уезд, Крыглыжская волость, починок Головнинский
Рождение ребёнка
09.10.1898
Дочь: Параскева Аббакумовна
Мать ребёнка: Коврижных Васса Тимофеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
1901
Сын: Коврижных Алексей Аббакумович
Мать ребёнка: Коврижных Васса Тимофеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
28.07.1903
Сын: Коврижных Василий Аббакумович
Мать ребёнка: Коврижных Васса Тимофеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
28.07.1903
Сын: Коврижных Стефан Аббакумович
Мать ребёнка: Коврижных Васса Тимофеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Аббакумовна
Мать ребёнка: Коврижных Васса Тимофеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Смерть
30.01.1924
Вятская губерния Котельнический уезд дер.Егоренки