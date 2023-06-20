Коврижный Аввакум Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижный Аввакум Емельянович

Коврижный Аввакум Емельянович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной

Дата рождения

01.12.1860

Дата смерти

30.01.1924

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1860

Отец: Коврижных Емельян Северьянович

Мать: Евдокия Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
24.01.1887

Дочь: Ксения Аввакумовна

Мать ребёнка: Коврижных Макриния Федотовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
29.04.1888

Дочь: Мавра Аввакумовна

Мать ребёнка: Коврижных Макриния Федотовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
1892

Сын: Коврижных Леонтий Аввакумович

Мать ребёнка: Коврижных Макриния Федотовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
23.01.1895

Сын: Коврижный Ксенофонт Аббакумович

Мать ребёнка: Коврижных Васса Тимофеевна

Вятская губерния, Котельнический уезд, Крыглыжская волость, починок Головнинский
Рождение ребёнка
09.10.1898

Дочь: Параскева Аббакумовна

Мать ребёнка: Коврижных Васса Тимофеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
1901

Сын: Коврижных Алексей Аббакумович

Мать ребёнка: Коврижных Васса Тимофеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
28.07.1903

Сын: Коврижных Василий Аббакумович

Мать ребёнка: Коврижных Васса Тимофеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
28.07.1903

Сын: Коврижных Стефан Аббакумович

Мать ребёнка: Коврижных Васса Тимофеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Аббакумовна

Мать ребёнка: Коврижных Васса Тимофеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Смерть
30.01.1924
Вятская губерния Котельнический уезд дер.Егоренки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close