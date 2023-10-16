Кулина Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулина Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Апросинья Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Петр Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дмитрий Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно

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