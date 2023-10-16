Кулина Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Апросинья Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Петр Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Иванович
Смерть
Неизвестно