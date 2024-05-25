Мухамедов Дамир Анварович
Место рожденияУзбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Дата рождения18.09.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1961
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно