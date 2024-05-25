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Мухамедов Дамир Анварович

Место рождения

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик

Дата рождения

18.09.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1961

Отец: Мухамедов Анвар Турсункулович

Мать: Мухамедова Сания Мингазовна

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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